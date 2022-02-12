/679041/كهربا-البرونزية-الثالثة-في-تاريخ-نادينا-العظيم-مبروك-يارجالة

اقتنص النادي الأهلي فوزاً عريضاً علي حساب نظيرة الهلال السعودي برباعية مقابل لاشئ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية والذي إقيم باستاد آل نهيان في أبوظبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص محمود كهربا لاعب النادي الأهلي المعار للدوري التركي علي تهنئة لاعبي المارد الأحمر عبر حسابة الشخصي”انساجرام:” البرونزية الثالثة في تاريخ نادينا العظيم مبروك يارجالة”.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.