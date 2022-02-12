مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان أسوان تنطلق بمشاركة 25 فيلم

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تنطلق فاعليات الدورة السادسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، في الفترة بين 23 فبراير حتي 28 من نفس الشهر الجاري، واعلنت إدارة المهرجان عن مشاركة 24 فيلم في مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان.

دوت الخليج يرصد الأفلام المشاركة بمهرجان اسوان لأفلام المرأة

وجاءت الأفلام المشاركة في المهرجان على النحو الاتي: في مصر يشارك في المسابقة ما يقرب من 3 أعمال وهم فيلم "1+1" تأليف وإخراج آلاء محمود، وبطولة أمير المصري، سارة عبد الرحمن، وتدور الأحداث من خلال فتاة تمشي في مدينة مدمرة بحثًا عن الطعام. تشاهد المدينة وكأنها تراها للمرة الأولى، يلفت انتباهها حلّة وفستان زفاف يظهران في نافذة أحد المتاجر. ترى لافتة مطعم فتدخله وتجد بعض الأطعمة المعلبة، فتفاجأ أن أحد أفراد جيش العدو يتواجد هناك.

أفلام مصرية بمهرجان أسوان للمرأة

ويشارك أيضا فيلم "مالا نعرفه عن مريم" تأليف وإخراج مراد مصطفى، بطولة دعاء عريقات، عماد غنيم، أسامة عبد الله، وخلال الفيلم تذهب "مريم" إلى إحدى المستشفيات الحكومية مع زوجها وابنتها، لتخضع لكشف طبي بسبب آلام شديد في المعدة، وأثناء وجودها هناك تتحرك الأحداث بشكل مفاجئ وتأخد مسارًا مختلفًا وغير متوقع بين أفراد الأسرة.

أما عن فيلم "شم النسيم" فهو انتاج مصري امريكي من تأليف وإخراج مارك لاتي، وتدور أحداثه من خلال طفلة تجبر على الخضوع لعملية ختان في إحدى القرى الصغيرة، و"ميكروباص" تأليف وإخراج ماجي كمال، وبطولة داليا شوقي، صبور أبو الدهب، وترصد الأحداث حياة فتاة شابة تتعرض لتجربة تحرش تسبب لها هزة نفسية قوية.

الدولة العربية تضع بصمتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ويتنافس على مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان أسوان عدد من الدول العربية، أتى على رأسهم تونس والتي تشارك بفيلم "عنقاء" تأليف وإخراج بلسم الروح وخي، بطولة كنزة بن دياب، مرام بن عزيزة، محمد داهش، وتدور الأحداث من خلال أمل، فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من مرض غامض يجبرها على البقاء بعيدًا عن الشمس.

ومن المغرب يعرض فيلم "جينز" إخراج محمد بوهاري، تأليف فدوي نايت مبارك، وخلال الفيلم تقوم سلمى بكيّ سروال الجينز الخاص بصاحب عملها. تحاول جاهدة إعادة القماش إلى رونقه باستخدام المكواة، ينتهي بها الأمر بحرقه وتغادر المبني، لكنها تجد نفسها وجها لوجه مع صاحب العمل.

وتدخل دولة البحرين المنافسة بفيلم "عروس البحر" إخراج محمد عتيق، تأليف منصورة الجمري، بطولة ريما غريب، علي يحيى، برفين، عبد الحسين مرهون، وخلال الفيلم تجد منال نفسها مرغمة على الزواج من مغتصبها.. فعائلتها تتستر على الجريمة خوفًا من احتقار المجتمع لابنتهم، والقانون يمنحه خيار الزواج منها في مقابل إسقاط عقوبته. لكن منال لا تقبل الرضوخ لإرادة الأهل وتحتكم للقانون.

دول عالمية بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أما عن الدول الأجنبية المشاركة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، فبدأتها فرنسا بفيلم "أسرّة باردة" تأليف وإخراج ليتيثيا مارتينوتشي، وتدور الأحداث في إحدى الليالي الشتوية الباردة في منتج تزلج بجبال الألب الفرنسية، تحاول منى، العاملة إيطالية الأصول، العثور على مأوى تختبئ فيه من الطقس البارد. الرحلة الكابوسية تقربها أكثر من حاضر مجهول.

وتخوض دولة أسبانيا المسابقة بفيلم "صمّاء" من إخراج نوريا مونوز- أورتن، إيفا ليبريتد، تأليف إيفا ليبريتد، وتدور الأحداث من خلال أنجيلا، وهي شابة صماء تعيش مع حبيبها داريو، بصحبة ست دجاجات وأربعة كلاب ومزرعة خضروات، والعديد من أزمات التواصل أيضًا. والآن هم أيضًا ينتظرون طفلًا.

أما عن المملكة المتحدة يعرض فيلم "أنا بخير، ماذا عنك؟" تأليف وإخراج موللي ماننج ووكر، وتدور الأحداث من خلال مراهقة في السادسة عشر تدفعها السلطات للتعرض لهزة نفسية عنيفة.

وأتى عمل برازيلي بعنوان"سماء أغسطس" ضمن منافسة الافلام القصيرة للمهرجان، وهو من إخراج جاسمن تينوتشي، تأليف سايم صادق، جاسمن تينوتشي، وتدور الأحداث أثناء استمرار حرائق غابات الأمازون لليوم السابع عشر على التوالي، حيث تجد إحدى الممرضات نفسها مدفوعة للجوء لإحدى الكنائس غير المعتادة.

ومن الولايات المتحدة الأمريكية يعرض فيلم "غرفة الخطابات"، إخراج وتأليف إلفيرا ليند، وتبدأ الأحداث بمجرد نقل ضابط المراجعة إلى حجرة تلقي ومراقبة الخطابات بالسجن، فيجد نفسه غارقًا ومتورطًا في الحياة الخاصة لنزلاء السجن.

أفلام جنوب أفريقيا

وقررت جنوب إفريقيا الدخول في المسابقة بفيلم "فايف تايجر" تأليف وإخراج نوماوونجا خومالو، وبطولة آياندا سيوكا، مينزي بييلا، فوماني شيلوبانا، وتدور الأحداث في زمن معاصر بجنوب افريقيا، حيث تعيش امرأة محافظة وملتزمة مع زوجها المريض وابنتها.. وتحاول الزوجة أن تقدم المساعدة لزوجها فتجد نفسها في موقف حرج أثناء محاولاتها القيام بذلك.

بينما روسيا فقررت خوض المنافسة بفيلمي "ليلة صامتة" تأليف وإخراج بولينا كوندراتيفا، بطولة ياروسلاف افريمينكو، رافيل اندريانوف، ايلينا باشكوفا، و"الابن" تأليف وإخراج ماريا سافرونوفا، بطولة كيريل لايسكوفيسكي، يوليا بيليايفا، جليب ياريكوف، اليكسي شايفر.

ومن كندا يعرض فيلم "الصقيع" تأليف وإخراج ماريان فارلاي، بطولة كارين جونتيه هايندمان، شانتال باريل، بينما تشارك رومانيا بفيلم ""إنتركم 15" إخراج وتأليف أندريه إيبوريه، وبطولة آنا كيونتي، لوانا دراجيتشي، ماريوس جيكا، وتشارك أسبانيا بفيلم "الفتاة التي تأتي كل خميس" إخراج وتأليف ناعومي شانتادا، وبطولة أورورا مايستري، نويليا كاسترو.

كما يعرض أيضا فيلم " أبواق السماء"، وهو من إنتاج 4 دول هي فلسطين، لبنان، فرنسا، بلجيكا، وإخراج راكان مياسي، تأليف وحيد عجمي، راكان مياسي، بطولة بشرى مطر، عزرا النزال.

أفلام التحريك في مهرجان أسوان

ولأفلام التحريك نصيب في مسابقة الفيلم القصير، حيث اختار المهرجان أربعة أفلام تحريك، أولها من إنتاج فرنسي تايواني وهو فيلم "مربى الفراشات" إخراج شه ين هوانج، تأليف شه ين هوانج، جوليان لافايي، ويُعرض فيلم "إيلينا"، وهو من إنتاج ليتوانيا، فرنسا، كرواتيا، تأليف وإخراج بيروتى سوديكايتي، وفيلم "ستيك هاوس" تأليف جريجور زورك، إخراج سبيلا كاديتش، تحريك سبيلا كاديتش، أنكا كوسيفار، زارجا مينارت، كلمنتين روباخ، والفيلم الفرنسي "جنيّة الأثداء" تأليف وإخراج ليان فيفييه شباس، تحريك ليان فيفييه شباس، ارمين اساديبو، كاميلي تشاو، آرثر سوتو، جاين ديليندا.