عاجل.. زلزال يضرب مدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 12 فبراير 2022، هزة أرضية، فى منطقة البحر الأحمر قرب سواحل مدينة شرم الشيخ وذلك مع صبيحة اليوم فى تمام الساعة السادسة صباحا تقريباً.





وأوضح الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وان الزلزال لم يشعر به اى من المواطنين ولا يمثل أى خطر. وأشار الدكتور جاد القاضى أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته.

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