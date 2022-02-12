صحة الشرقية تطلق قافلة طبية لعلاج 1795 مواطنا بقريه ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة - فى بيان اليوم السبت - إن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة فى عدة تخصصات وقامت بتوقيع الكشف الطبى على 1795 مواطنا من أهالى القرية على مدى يومين وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 17 من الحالات الحرجة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.

وأضاف "مسعود"، أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض الغير السارية والكشف المبكر عن أورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين.