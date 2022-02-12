كفر الشيخ تستقبل 100 طفل من المشاركين ببرنامج جامعة الطفل

جدة - نرمين السيد - تستقبل جامعة كفر الشيخ 100 طفل من المشاركين ببرنامج جامعة الطفل فى افتتاح المرحلتين الرابعة والخامسة لمشروع البرنامج، غدا الأحد، فى قاعة السيمينار بكلية التربية النوعية، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الرازق دسوقى، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر.







وقال "دسوقى"، إن "جامعة الطفل" هو مشروع قومى تتبناه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعى التى تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه مشروع تعليمى ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدي، والإبداعى عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال فى المجتمع الجامعى، فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.

وأعلن عبد الرازق دسوقى، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13 عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمور، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل بكليات "العلوم والطب والحاسبات والمعلومات والصيدلة"، تمهيدًا لبدء البرنامج فى مجالات المياه – الطاقة - الصحة.

وطالب بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وكذلك إعداد ملف لأنشطة وإنجازات الطفل وهو ما ينعكس عليه مستقبلا لتجميع خبراته الحياتية والعلمية.