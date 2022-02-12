وقال "دسوقى"، إن "جامعة الطفل" هو مشروع قومى تتبناه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى مجال التعليم الإبداعى غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين فى مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعى التى تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
وأضاف رئيس الجامعة أنه مشروع تعليمى ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمى والنقدي، والإبداعى عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال فى المجتمع الجامعى، فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية.
وأعلن عبد الرازق دسوقى، أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئة العمرية 9-13 عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمور، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل بكليات "العلوم والطب والحاسبات والمعلومات والصيدلة"، تمهيدًا لبدء البرنامج فى مجالات المياه – الطاقة - الصحة.
وطالب بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وكذلك إعداد ملف لأنشطة وإنجازات الطفل وهو ما ينعكس عليه مستقبلا لتجميع خبراته الحياتية والعلمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفر الشيخ تستقبل 100 طفل من المشاركين ببرنامج جامعة الطفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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