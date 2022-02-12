مفتى الجمهورية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الضاربة فى عمق التاريخ، والتعاون الدائم والمستمر بين البلدين على جميع المستويات والأصعدة، فضلًا عن المحبة المتبادلة بين شعبَى البلدين، مضيفًا أن هناك جهدًا كبيرًا مبذولًا من قيادة البلدين لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية.





جاء ذلك خلال استقبال مفتى الجمهورية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء ووزارة الشئون الإسلامية بالسعودية، وذلك على هامش المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأثنى مفتى الجمهورية - فى بداية اللقاء - على كلمة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ فى المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تنظِّمه وزارة الأوقاف المصرية، حيث أشاد خلالها بالتطور الكبير الذى تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال مفتى الجمهورية : "إنى بشكل شخصى ألمس هذا التطور الكبير والاهتمام بالفئات التى كانت مهمَّشة فى القرى والريف وغيرها من مناطق مصر، من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس وتهتمُّ بهذه الفئات التى لم يكن يلتفت إليها أحد".

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن التجربة المصرية فى المواطنة والعيش المشترك هى تجربة فريدة، ونابعة من التوجيهات النبوية التى أرستها وثيقة المدينة المنورة، وهو ما تجلَّى كذلك فى الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وصولًا إلى دستور عام 2014.

وأضاف المفتى أنه يُراد من قِبل بعض الجماعات الإرهابية أن يوجد تضادٌّ وتنافر فيما بين المواطنة وبين العقيدة الإسلامية الصحيحة، مع أن مَن يُنعم النَّظر يعرف أن هذا محض ادعاء وكذب ووهم، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان محبًّا لمكَّة المكرمة وللمدينة، فمبدأ المواطنة مغروس فى صحيفة المدينة التى تعدُّ أول دستور للمواطنة، وينبغى أن نفخر بكون المسلمين أول مَن نادَوا فى البشرية بمبدأ التعددية والعيش المشترك والسِّلم المجتمعى، بينما ترفض الجماعات المتطرفة هذا المبدأ القويم وتتنكَّر له.

وثمَّن مفتى الجمهورية، المجهوداتِ الكبيرةَ التى تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى العهد لخدمة بيت الله الحرام والمسلمين، وهو ما تجلَّى كذلك عبر المؤسسات السعودية الرائدة فى إدارة الحج خلال أزمة جائحة كورونا، مضيفًا أنَّ لدينا تعاونًا كبيرًا مع وزارة الشئون الإسلامية وكافة المؤسسات السعودية، ليس وليد اليوم ولكنه مستمر منذ زمن كبير وعلى كافة المستويات.

من جانبه أكَّد وزير الشئون الإسلامية السعودى أن التعاون بين المؤسسات الدينية الإسلامية أمرٌ مهمٌّ، وأنه يجب الابتعاد عن كافَّة الأسباب التى تفرِّق وحدة الصفِّ المسلم وتدمِّر الأوطان بأسلوب خبيث يبدأ من مستصغر الشرر.

وأشار وزير الشئون الإسلامية السعودى إلى أن هناك بعض الجماعات التى تعمل على توسعة الهوَّة وتنشر سوء الظن بين الأشقَّاء، لذا يجب أن نظهر أنفسنا حتى نصل إلى الأهداف السامية التى ترضى الله تعالى ورسوله الكريم وتحقق السعادة الأبدية للناس فى دينهم ودنياهم وآخرتهم.

وفى نهاية اللقاء أهدى فضيلةُ المفتى دِرْعَ دار الإفتاء المصرية إلى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ -وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فيما أهدى معالى الوزير المصحف الشريف إلى فضيلة مفتى الجمهورية.