الرعاية الصحية: قدمنا نحو نصف مليون خدمة طبية بمستشفى الرمد ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، باعتبارها أول مستشفى حكومى معتمد فى طب وجراحة العيون بمحافظة بورسعيد.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن مستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد تضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية Oct، وأول وحدة متخصصة فى علاج الحول بإقليم القناة، لافتا إلى أن المستشفى حققت أعلى معدل زراعة قرنية حيث حققت 71 عملية زراعة قرنية ناجحة حتى الآن.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، تم تقديم 490 ألف خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، من خلال مستشفى الرمد التخصصى بمحافظة بورسعيد والحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليا، فى مطلع العام الجارى.

وأوضح، تم تقديم 250 ألف خدمة طبية بالعيادات الخارجية بمستشفى الرمد بورسعيد، إضافة إلى 8000 خدمة من خلال الأقسام الداخلية بالمستشفى، 105ألف فحوصات طبية متعددة خاصة بخدمات الرمد، و23 ألف خدمة بالاستقبال والطوارئ، علاوة على 97 ألف فحص تشخيصى من خلال المعمل والأشعة.

كما أشار إلى أبرز الخدمات الطبية المستحدثة بمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد، والتى تعد أول مستشفى حكومى معتمد بمصر لطب وجراحة العيون، بعد حصولها على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.

وتابع أن الجراحات المستحدثة شملت زراعة القرنية وترقيع الشبكية، وعمليات المياه الزرقاء لأول مرة فى إقليم القناة،، إضافة إلى خدمة الأشعة المقطعية على العين، لافتا إلى تقديم أكثر من 10 آلاف عملية وجراحة لعلاج أمراض العيون باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكى، أن مستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد تقدم جميع الخدمات والرعاية الصحية بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورا بالخدمات التشخيصية المعمل والأشعة ووصولا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص، فيما تقدم المستشفى أكثر من 20 خدمة طبية فى مجال طب وجراحات العيون، أهمها "عمليات زرع القرنية، ترقيع القرنية، المياه البيضاء وزرع العدسة، المياه الزرقاء، إصلاح التواء وارتخاء الجفون، تركيب دعامة أو تسليك القناة الدمعية، عمليات عينات الأورام وتفريغ العين، الشبكية والجسم الزجاجى، حقن مادة ANTI-VEGF، حقن الكورتيزون، إزالة كيس دهنى، إزالة جسم زجاجى وحقن زيت سليكون، إصلاح الحول"، علاوة على تقديمها خدمات الطوارئ، والمعامل، والفحص بالأشعة OCT والتصوير بالصبغة "مجال الإبصار، قياس العدسة أو سمك القرنية، فحص قاع العين، أرجون الليزر".

يأتى ذلك فى إطار الجولة الميدانية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، ويرافقه خلالها الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والتى بدأت بتفقد كافة العيادات بمركز طب أسرة الحى الإماراتى ثم أقسام مستشفى النصر التخصصى، تلاها وحدة صحة أسرة الكويت، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى على أرض الواقع، لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة، وأشادوا خلالها بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى الرمد التخصصى ببورسعيد أكثر من 5 آلاف متر مربع، وتتكون من عدد 3 مبانى، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 30 سريرا بالقسم الداخلى والطوارئ والعمليات والمناظير، إضافة إلى 7 عيادات خارجية "الحول، إصلاح الجفون، التجميل، المياه البيضاء، الشبكية والجسم الزجاجى، الجلوكوما، القرنية"، علاوة على أنها حصلت على درجة الاعتماد القومى طبقا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".