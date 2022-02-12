/679048/أصالة-تهنىء-الجمهور-بعيد-الحب-عيشوه-بكل-تفاصيله-من-غير-خوف

حرصت المطربة السورية أصالة على تهنئة جمهورها بعيد الحب الذي ينعقد في يوم 14 من شهر فبراير الجاري، مشجعه متابعيها على التمسك بحب حياتهم دون حذر أو خوف.

دوت الخليجيرصد رسالة أصالة للجمهور بعيد الحب

ونشرت أصالة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع من أغنيتها الجديدة «تقول تبغاني»، الذي من المقرر طرحها في يوم عيد الحب المقبل، وعلقت عليها قاىلة: «كل عيد حب والحبايب بخير، جاهدة للحفاظ على رونق شعوري، ولما الحب الحقيقي زارني بكل شغف الطفولة تمسكت فيه، بكل جنون المراهقة استمتعت فيه، وبكل النضج اللي وصلت له عم حافظ عليه، الحياة من غير مشاعر ما بتستاهل تتعاش».

نصيحة أصالة للجمهور بعيد الحب

وتابعت أصالة، موجهة نصيحة للجمهور: «عيشوا الحب بكل تفاصيله من غير حذر من غير خوف، القلب النابض بالحياة وبالمحبة نعمة، وأيمتي بيخلق هي علمها عند ربّ المحبّة والرّحمة، نحن خلقنا لندري قلوبنا ونحافظ عليها لأنها لو نالت متنا، كل عيد حب وقلوبنا بخير».

أصالة في اليوم العالمي لمرضى السرطان

من ناحية أخرى، كانت وجهت أصالة رسالة قوية لمحاربي مرض السرطان، تزامنا مع اليوم العالمي لهم، والذي حل يوم الجمعة الماضي الموافق 4 من شهر فبراير، فكتب أصالة عبر موقع انستجرام: «أخد منّا هالوحش ناس قراب حبايب وأصحاب، الله يحفظ حبايبنا ويبعده عنّ كلّ الطيبين ويعافى كلّ إنسان ربّ العالمين امتحنه فيه، وأنا من النّاس اللى بتصدّق بأنه نتيجة قهر ووجع مكبوت»

وتابعت: «واحتياطا إذا زعلتم فضفضوا النّاس كلّها عندا من القهر أشكال وما حدا خالى من الوجع، عبّروا لا تتركوا الجرح مقفول، ولا تتطلّعوا على ناس قلال ممكن يتنمّروا، الله يحفظكم جميع ويعافي قلوبنا لتتعافى أجسادنا، الله يرحم صديقتي الحبيبة آخر ضحايا هالوحش ويرحم كلّ حبايبنا اللي تركونا بسببه أو بسبب غير، ويا رب يجي اليوم اللي حبّة دوا بتشفي منّه».

وكانت قد حصدت المطربة أصالة، على جائزة joy awards، الذي أقيم حفل توازيها، في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وأعربت أصالة عن سعادتها بهذا الحدث من خلال مشاركتها فاعليات تكريمها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام