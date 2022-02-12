/679050/برلماني-العلاقات-المصرية-الفرنسية-تشهد-طفرة-كبرى-في-ظل-قيادة-الرئيس السيسي

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي، استطاعت تمتين علاقاتها مع مختلف القوى الدولية والعالمية الكبرى ومنها، فرنسا حيث تتمتع مصر بعلاقات وثيقة وطيدة مع فرنسا، بفضل سياسات الرئيس السيسي.

دوت الخليج

العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين القاهرة وباريس

ونوه عبد الهادي، في تصريحات له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي بالرئيس الفرنسي ماكرون، خلال فعاليات قمة "محيط واحد" بمدينة بريست الفرنسية، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين القاهرة وباريس، على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني.

الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، وبالخصوص فيا يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة، إلى كافة المجالات التنموية إلى مصر.

وشدد النائب طارق عبد الهادي على أن هناك تنسيق مصري فرنسي عالٍ، للمحافظة على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وغيرها من الملفات شديدة الأهمية، مؤكدا أن التطور الذي تشهده العلاقات المصرية- الفرنسية يحسب لقيادتها الحكيمة ورؤاها للمستقبل.

الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الفرنسي

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة بريست مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.