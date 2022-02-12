/679058/متى-يحصل-العامل-على-أجر-أسبوعي--مشروع-قانون-العمل-يجيب

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،بعد الانتهاء من أول (245) مادة من القانون.

دوت الخليج

حددت المادة 85 من القانون اشكالية أجور العامل، والأحكام الواجب مراعاتها حيث نصت على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي ، مع مراعاة الأحكام التالية :

1. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

أجر أسبوعي للعامل

3. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات

. وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

حيث تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا غدا الأحد، لأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بإصدار التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

ارتفاع أسعار اللحوم

كما تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم.

مشكلة الزيادة السكانية فى مصر

وتعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

سياسة وزارة التجارة والصناعة في شأن خفض الواردات

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة استيضاح سياسة وزارة التجارة والصناعة في شأن خفض الواردات وتوطين الصناعات المحلية.

تعزيز العلاقات المصرية الروسية

وتعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالحي عبيد، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية.

تيسير إجراءات التقاضي

كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اجتماعا غدا لاستكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضي.

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 245 مادة من القانون، علي أن يبدأ بباب تفتيش العمل والضبطية القضائية.