/679059/بدء-حفل-ختام-مهرجان-جمعية-الفيلم-بدار-الأوبرا

بدأ منذ قليل انطلاق فعاليات حفل ختام الدورتي الـ 47 والـ48 مهرجان جمعية الفيلم ، بمركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور المخرج أمير رمسيس، والمؤلف الموسيقي تامر كروان.

تحيا مصريرصد بدء حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا المصرية

وكانت قد كشفت إدراة المهرجان عن تكريم كلا من الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس، خلال حفل الختام الذي انطلق منذ دقائق قليلة.

عرض فيلم 11.11 بحفل الختام

ومن المقرر عرض فيلم «11.11»، بحفل ختام المهرجان، والذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن من بينهم إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هند عبد الحليم، ونور إيهاب.

وتدور قصة العمل حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.

الافلام المنافسة في مهرجان جمعية الفيلم

الجدير بالذكر أنه تنافس 5 أفلام في فاعليات مهرجان جمعية الفيلم في دورته السابعة والأربعون وهي: "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، و"صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"تؤأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس.

الدور الثامنة والأربعون لمهرجان جمعية الفيلم

أما الدورة الـ 48 من المهرجان يتنافس فيها 7 أفلام هم، "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي، و"العارف" لأحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسى" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و "أبو صدام" لنادين خان، وأخيرا يتنافس فيلم "قابل للكسر" على فرعى العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع".