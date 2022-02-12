الأقصر.. اقبال كثيف من السياح على المناطق السياحية والأثرية

وقال نائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيرى - فى تصريح اليوم السبت - إن المحافظة تشهد توافدا كبيرا فى الموسم السياحى الشتوى، وذلك بعد التجهيز لخطط مختلفة لتحقيق جذب سياحى متنوع، حيث تم إجراء عمليات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لميادين وشوارع المحافظة، موضحاً أنه جرى العمل فى زرع أشجار الزينة بالشوارع، بتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة وشوارع وميادينها وكورنيش النيل، والمراسى النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولى ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الأثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.
وأضاف أنه جرى الاستعداد فى الفنادق للموسم السياحى الشتوى، لكى تصل الأقصر الطفرة السياحية الكبيرة، خاصة فى ظل خضوع المحافظة لعملية تجميل موسعة جاء فى مقدمتها تجميل منطقة كورنيش النيل، ليصبح "تحفة معمارية" مميزة أثارت البهجة بين الشعب الأقصرى والأجانب الذين يزورون مصر حالياً، حيث إن الموسم السياحى هذا العام من المتوقع أن يكون الأفضل عن السنوات الماضية والأكثر إقبالاً، من جانب السائحين الذين حرصوا على زيارة مصر والاستمتاع برحلة شتوية دافئة بالفنادق العائمة والثابتة بالمحافظة.
من جانبه، قال الطيب غريب مدير معابد الكرنك إن معابد الكرنك والأقصر تشهد حالة من الإقبال السياحى المميزة والتى تنتعش بصورة طبيعية فى ذلك الوقت من كل عام حيث إن الأقصر تعتبر من المدن الدافئة شتوياً وتجذب الجميع من مختلف أنحاء مصر وحول العالم، موضحاً أن رجال الآثار يقومون بكل ما لديهم من خدمة لكل سائح يتواجد داخل المعابد بصورة يومية .
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