السبكى: 850 ألف خدمة طبية لمنتفعى التأمين الشامل بمستشفى السلام ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال الزيارة تفقدا أقسام المستشفى المختلفة بما تشمله من (العيادات الخارجية، الطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة، الحضانات)، إضافة إلى تفقد أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد، تمهيدا لافتتاحه وتشغيله ليصبح متكاملا به العديد من التخصصات الطبية أهمها قسطرة القلب والغسيل الكلوى وعلاج الحروق.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية مبنى الجناح البحرى فى توفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، داخل مستشفى السلام أحد كبرى المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأضاف، أن المبنى سيشمل 7 أدوار، بطاقة استيعابية 80 سرير داخلى، 4 غرف عمليات، وحدة قسطرة القلب، قسم الأشعة بمختلف أنواعها، قسمى الرعاية المركزة للقلب CCU، ICU بسعة 16 سرير بمشتملاتها، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى وحدة الغسيل الكلوى بسعة 33 ماكينة غسيل كلوى.

وتابع: كما سيشمل المبنى قسم متكامل لعلاج الحروق، مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، حيث يضم غرف الإقامة الداخلية للمرضى، خدمات غرف الإقامة طبقا للمعايير والرعاية الصحية الآمنة لهم، قسم عمليات الحروق، إضافة إلى بنك الجلد، وغرف متعددة منها "الموجات الصوتية، فرز الجلد، التجميد، مخزن الجلد، معالجة الجلد"، وقسمى المعمل والأشعة.

وقال السبكى، أن تجهيز المنشآت الصحية المقدمة لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وفق أعلى المعايير الإنشائية وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية هى معيار أساسى فى ضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى تقديم أكثر من 850 ألف خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى السلام بورسعيد، منها 200 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، 250 ألف خدمة لحالات الطوارئ، 399 ألف فحوصات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، إضافة إلى 28،685 آلاف عمليات وجراحات ما بين كبرى وصغرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.

وتابع: أنه تم استحداث العديد من الخدمات الطبية لأول مرة بمستشفى السلام بورسعيد، شملت جراحات "العظام والمفاصل والعمود الفقرى، الوجه والفكين، التجميل، الأوعية الدموية، المخ والأعصاب، تشوهات العمود الفقرى، أورام المخ)، مما يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد داخل نطاق المحافظة وتوفير مشقة وعناء السفر للعلاج عليهم.

تأتى هذه الزيارة ضمن الجولة الميدانية للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه خلالها الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، إلى عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والتى انطلقت بها المنظومة يوليو 2019، تلاها إطلاق المنظومة بمحافظات "الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء"، فى 16 فبراير من العام الماضى، إضافة إلى محافظتى "أسوان، السويس" والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.