«أذكروني».. وليد سليمان يعلن طلاقه من كرة القدم

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أعلن وليد سليمان، نجم لنادى الأهلى، اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم الحالى بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية. وكتب الحاوى، عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله.. الذى أعطانى أكثر ما تمنيت، هى اللحظة الأصعب لى فى حياتى كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذى أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتى كرة القدم فى أعظم نادٍ فى الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي".
وأضاف سليمان، "أتمنى أن تظل جماهير الأهلى العظيمة تتذكرى على مدار التاريخ ويعلم الله أننى منذ اللحظة الأولى لى فى الأهلى وأنا قطعت عهد ووعد على نفسى بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".
وتابع سليمان، "اليوم بعدما شارك زملائى بالتتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم الأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لى كلاعب كرة قدم، شكرا إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب وجميع المسئولين السابقين، شكرا للجهاز الفنى الحالى وكل من تدربت تحت مظلتهم، شكرا زملائى الحاليين والسابقين، شكرا الجمهور العظيم الذى ساندنى وكان لى الدعم".
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