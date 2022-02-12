انت الان تتابع تفاصيل خبر أقوى خصومات عروض كارفور اليوم ثلاجات ديب فريزر ..لا تفوت العرض فبراير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور اليوم ولا أروع لماذا؟ لأنها احتفالًا بـ عيد ميلاد كارفور مصر الـ19 في الفترة من 4 فبراير حتى 14 فبراير 2022، أعلنت إدارة المتجر الشهير عن العديد من العروض والخصومات الكبيرة على منتجاتها. والتي تشمل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والبقالة والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن ومستلزمات العناية الشخصية والمنظفات.

عروض كارفور اليوم وخصوماتها على الثلاجات والديب فريزر يا حاج

وخلال تلك الفترة من شهر فبراير 2022 تقدم كارفور مصر حزمة من العروض والخصومات على المنتجات المقدمة من أشهر الماركات سواء المحلية او لمستوردة. تشمل خصومات تصل إلى 30% على الأجهزة المنزلية بجانب توفير العديد من أنظمة السداد عبر عدد من البنوك العملة في السوق المصري وأيضا التطبيقات الإلكترونية للسداد.

عروض كارفور اليوم عروض تقسيط وتسهيلات الدفع خلال عروض عيد ميلاد كارفور مصر

وأعلنت كارفور مصر عن عدد من أنظمة التقسيط المتاحة لعملائها خلال فترة عروض عيد ميلاد كارفور في المدو من 22 ديسمبر وحتى 14 فبراير والتي تمكن العميل من سداد قيمة مشترياته من خلال دفع القيمة عبر فيزا المشتريات التابعة لعدد من البنوك العاملة في مصر بالإضافة إلى تطبيق السداد الإلكتروني VALU

وسوف نستعرض أهم أنظمة التقسيط المتاحة من البنوك المصرية لسداد مشتريات كارفور مصر ومدد التقسيط وقيمة الفوائد وهي كالتالي

-أولًا تقسيط المشتريات من كارفور مصر بدون فوائد وبسعر الكاش عن طريق الدفع من خلال فيزا مشتريات بنك مصر حتى 36 شهرًا

– أما ثانيًا تقسيط المشتريات من كارفور مصر بدون فوائد وبسعر الكاش عن طريق لدفع من خلال تطبيق فاليو مع 15% كاش باك بدون حد أقصى.

– بينما ثالثًا تقسيط المشتريات من كارفور مصر بدون فوائد وبسعر الكاش عن طريق الدفع من خلال فيزا مشتريات بنك CIB على 6 شهور

– وبخصوص رائبعًا تقسيط المشتريات من كارفور مصر بدون فوائد وبسعر الكاش عن طريق الدفع من خلال فيزا مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني حتى 12شهرًا

– ولا ننسى عملية تقسيط المشتريات من كارفور مصر بدون فوائد وبسعر الكاش عن طريق الدفع من خلال فيزا مشتريات بنك الإسكندرية حتى 18 شهرًا

– وكذلك تقسيط المشتريات من كارفور مصر بدون فوائد وبسعر الكاش عن طريق الدفع من خلال فيزا مشتريات بنك QNB حتى 12 شهرًا.

ونقدم لكم خلال المقال أسعار الديب فريزر والثلاجات المتوفرة في خلال فترة عروض عيد ميلاد كارفور مصر الـ19:

أولًا: أسعار ديب فريزر رأسي من كارفور مصر:

من عروض كارفور اليوم أيضًا عرض ديب فريزر وايت بوينت رأسي 6 رف بخاصية نوفروست بضمان 5 سنوات بسعر 7799 جنيهًا ديب فريزر يونيون إير رأسي 370 لتر بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 6799 جنيهًا ديب فريزر كريازي رأسي 450 لتر بخاصية نوفروست ومزودة بشاشة ديجتال بضمان 10 سنوات بسعر 11111 جنيهًا ديب فريزر سامسونج رأسي 462 لتر بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 17777 جنيهًا بالإضافة إلى هدية تليفزيون سامسونج سمارت 32 بوصة

ديب فريزر يونيون إير رأسي 5 رف إسود بضمان 10 سنوات بسعر 5999 جنيهًا ديب فريزر فريش رأسي 5 رف بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 6199 جنيهًا ديب فريزر كريازي رأسي 5 رف بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 7999 جنيهًا

ثانيًا: عروض كارفور اليوم على اسعار الثلاجات من كارفور مصر

ثلاجة شارب 340 لتر بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 7420 جنيهًا ثلاجة فريش 329 لتر بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 6099 جنيهًا

ثلاجة كريازي 370 لتر بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 6666 جنيهًا ثلاجة فريش 397 لتر بخاصية نوفروست والبلوتوث بضمان 10 سنوات بسعر 8899 جنيهًا ثلاجة تورنيدو 496 لتر بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 9999 جنيهًا

كذلك من عروض كارفور اليوم يوجد عرض ثلاجة كريازي 690 لتر بخاصية نوفروست بضمان 10 سنوات بسعر 14222 جنيهًا أما بخصوص ثلاجة شارب في عروض كارفور اليوم الـ 480 لتر بخاصية نوفروست والبلوتوث بضمان 10 سنوات يصل بسعر 14739 جنيهًا ثلاجة وايت بوينت 468 لتر ستانلس ستيل بخاصية نوفروست بضمان 5 سنوات بسعر 14999 جنيهًا

فيما أعلنت إدارة كارفور مصر توفير خدمة التوصيل للمنازل لمنتجاتها مجانًا بمناسبة عيد ميلاد كارفور، حيث تتيح تلك الخدمة إيصال المنتجات عبر خدمة الدليفري إلى العملاء بدون رسوم توصيل خلال الفترة من 4 فبراير حتى 14 فبراير 2022.