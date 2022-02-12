رسمياً.. وليد سليمان يعلن إعتزاله كرة القدم نهاية الموسم

/679068/رسميا--وليد-سليمان-يعلن-إعتزاله-كرة-القدم-نهاية-الموسم

أعلن وليد سليمان لاعب النادي الاهلي عن إعتزالة اللاعب نهائي في نهائية الموسمو الحالي، وذلك بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب وليد سليمان لاعب النادي الأهلي عبرحسابة الشخصي”انستجرام”:الذي أعطاني أكثر مما تمنيت

هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة قدم في أعظم نادي في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي ،

أتمني أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني علي مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولي لي في النادي وأنا قطعت عهد ووعد علي نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم ،

اليوم بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية العالمية الثالثة (برونزية كأس العالم الأندية بالإمارات)،

أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم ،

شكرا إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسئولين السابقين ،

شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم

شكرا زملائي الحاليين والسابقين

شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الاول .

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل ثالث نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.