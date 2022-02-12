جامعة طنطا تؤكد جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

جدة - نرمين السيد - وأشار زكى - فى بيان اليوم السبت - إلى انتظام جميع العاملين وهيئة الإشراف بالمدن الجامعية، وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب، مشددا على أهمية التزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعى، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر لجميع المبانى والمنشآت للمدن الجامعية.
على صعيد آخر، تابع الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية للوقوف على جاهزية ومراجعة تنفيذ خطة التطهير والصيانة الشاملة لجميع المرافق بالمدن الجامعية.
وأكد نائب رئيس الجامعة أن هذه الإجراءات تأتى تطبيقًا لمبدأ المسؤولية من قبل إدارة جامعة طنطا تجاه أبنائها من طلاب وطالبات المدن لتوفير إقامة مناسبة لهم قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وتوفير كافة سبل الإعاشة استمرارًا لما تنتهجه إدارة الجامعة تجاه سلامة أبنائها الطلبة والطالبات وكافة العاملين بها.
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