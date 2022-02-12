محافظ القاهرة يبحث مع نائبه للمنطقة الشمالية متابعة عمل منظومة المتغيرات

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعا لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية بالعاصمة، شارك فيه د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورئيس لجنة المتغيرات المكانية، والمهندس صلاح مرزوق، رئيس وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة.
واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع، تقرير إدارة المساحة العسكرية عن شهرى ديسمبر ويناير، مشددا على التركيز فى تنفيذ الموجة 19 على إزالة التعديات على أراضى الدولة بالرى والزراعة، والإسراع فى زيادة نسب التنفيذ.
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