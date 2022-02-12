/679083/الممثلة-اللي-مش-مستعدة-للهجوم-متشتغلش-تصريحات-جريئة-لهادي-الباجوري-في-كلام-الناس

حل المخرج هادي الباجوري ضيف على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، من يوم الخميس حتى الأحد في تمام الساعة السادسة مساء من كل أسبوع.

دوت الخليجيرصد تصريحات هادي الباجوري في برنامج كلام الناس

وتحدث هادي الباجوري خلال البرنامج عن العديد من الأحداث الهامة وفجر عدد من التصريحات الجريئة خلال الحلقة حول مشهد رقص هند صبري ومشاهد القبلات التي تحتويها أعماله خاصة في الفترة الأخيرة.

تصريحات هادي الباجوري عن مشهد رقص هند صبري في البحث عن علا

- مشهد حقيقي بيحصل في الواقع في قعدة بنات وصاحبتك تجبلك بدلة رقص.

- شخصية علا كان نفسها تجرب حاجة جديدة وترقص فـ صاحبتها اللي بتقوم بـ دورها دينا جابتلها بدلة رقص.

- هند صبري عملت الدور صح وكان مكتوب في السيناريو مش ضيفينه عليه.

- الناس سابت نجاح المسلسل والقصة وركزت على بدلة الرقص.

- ده بيحصل عادي والناس ماشية بميوهات على البحر.

هادي الباجوري وتصريحاته الجريئة عن ياسمين رئيس

- معنديش مشكلة ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده.

- ياسمين شاطرة مش محتاجة يتقال عنها إنها مرات المخرج.

- بفرح بكل نجاح ياسمين بتعمله وبتبسط أما الناس تقولي يا زوج الممثلة.

تصريحات اخرى لهادي الباجوري في برنامج كلام الناس

- الناس صقفت لمشهد بوس شيرين رضا في فيلم «قمر 14».

- معنديش مشكلة اقدم مشهد صريح فيه بوس واحضان.

- الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم متشتغلش هي مش هتيجي بشروط.

- اللي مش عاجبه أعمالي ميتفرجش والناس بقت عندها انفصام وبيطلعوا يتكلموا وخلاص.

الجدير بالذكر، أن هادي الباجوري، مخرج سينمائي، ولد في عائلة فنية منذ الطفوله، فوالده المنتج التليفزيوني والصحفي جميل الباجوري، وخالته هي الممثلة القديرة الراحلة زيزي البدراوي، وشقيقه هو المخرج و كاتب السيناريو الراحل سامح الباجوري.

بداية هادي الباجوري الفنية

بدأ رحلته الفنية كمنتج منفذ، حيث أنشأ مع هاني أسامه شركة ذا بروديوسرز للإنتاج السينمائي بهدف تأسيس شركة إنتاج رائده عام 2001، ثم اتجه للأخراج في آواخر التسعينات، وأخرج المئات من الأعلانات والعديد من الأغاني المصوره لأشهر مطربيين العرب وبلغت عدد الأغنيات التي قام بتصويرها 30 أغنية أما الإعلانات التي أخرجها قد تجاوزت ال 300 إعلانا كان من ضمنها إعلان شركة إتصلات، إعلان فوكس وأيضا أخرج إعلانات لشركات متعددة الجنسيات.