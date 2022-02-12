«200 جنيه» و«حظر تجول» يحصدان جائزة الجمهور بمهرجان جمعية الفيلم

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دوت الخليجيرصد جوائز حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته المنعقدة

وحصد كلا من فيلم 200 جنيه للمخرج محمد أمين عن الأفلام السبعة التي عرضت عام 2021 في الدورة الـ 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس عن الأفلام الخمسة التي عرضت عام 2020 في الدورة الـ47 على اعلى تصويت من استفتاء الجمهور خلال المهرجان.

فيلم حظر تجول وجوائزه في مهرجان جمعية الفيلم

وكان حصل فيلم حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، حوالي ١٢ جائزة في الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام والتي تم عرضها في عام 2020، من بينهم جائزة أفضل أفيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان،والتصوير لعمر أبو دومة والمونتاج لهبة عثمان، وأحسن سيناريو لأمير رمسيس، كما حصل أيضًا علي جائزة أحسن إخراج، وقد حصل كامل الباشا علي جائزة ممثل الدور الثاني، وممثلة دور ثان للفنانة أمينة خليل، كما قد حصلت إلهام شاهين علي جائزة أحسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود على جائزة أفضل فيلم لعام 2020 وجائزة أفضل فيلم من خلال تصويت الجمهور.

قصة فيلم حظر تجول

ويدور الفيلم حول قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن حمامة على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

أبطال فيلم حظر تجول

فيلم حظر تجول من بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا من تصوير عمر أبو دومة، والمدير الفني للفيلم عاصم علي، تصميم أزياء الفيلم ناهد نصر الله، والفيلم من مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، وهو إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن إخراج وتأليف أمير رمسيس.