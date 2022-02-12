جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للمتحف الدكتور أحمد غنيم إن المتحف شهد خلال اليومين الماضيين تدفق الزائرين بشكل ملحوظ؛ إذ بلغ عددهم قرابة 12 ألف زائر، من جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى السائحين العرب والأجانب؛ مما يؤكد على شغف مختلف أنواع الجمهور بما يتضمنه المتحف من قطع أثرية فريدة، ويشير فى الوقت ذاته إلى وعى الجمهور المصرى بحضارة بلادهم العريقة وآثار أجدادهم، وهو ما يحقق هدف المتحف باعتباره مؤسسة تعليمية وثقافية.
وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه فى أبريل الماضى واستقباله للمومياوات الملكية فى موكب مهيب من المتحف المصرى بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحف القومى للحضارة يستقبل أكبر عدد من الزائرين منذ افتتاحه فى أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.