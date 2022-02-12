«وحشني وجوده».. ابنة عمر الحريري تحيى ذكرى ميلاده

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يحل اليوم السبت الموافق 12 من شهر فبراير، ذكرى ميلاد الفنان القدير عمر الحريري، التي حرصت ابنته ميرت على إحيائها، من خلال توجيه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل.

دوت الخليجيرصد رسالة ميرت الحريري لوالدها الراحل في ذكرى ميلادها

ونشرت ميرت الحريري مجموعة صور لوالدها الراحل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «النهارده عيد ميلاد ابويا، في الجنة بإذن الله ،عيد ميلاد أبويا ده كان مهم جدًا في حياتنا، بنحضرله من السنة للسنة، مش علشان هو كان بيهتم به، لا إحنا اللي كنا مهتمين جدًا، يمكن علشان اليوم ده رغم انشغاله كان بيفضي نفسه لينا أو نحتفل معاه في المسرح وكان حبايبه كلهم بيبقوا موجودين».

واستكملت: «عمره ما كان بيهتم بالهدية عباره عن إيه، بس كان بيفرح أوي بيها، وكان زمان وإحنا صغيرين يقولنا يعني بتشتروا الهدية من فلوسي، ف اتعلمنا نحوش من مصروفنا علشان نجيب الهدية، وحشتني الايام دي، وحشني وجوده في حياتي».

أبرز المعلومات حول عمر الحريري

ممثل مصري، ولد في عام 1926، كانت بدايته مع السينما وهو طفل حيث شارك في فيلم (سلامة في خير) 1937، تخرج بعد ذلك من المعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1947.

بداية عمر الحريري

عمل عمر الحريري بمسرح يوسف وهبي حيث شارك بمسرحية (الغيرة) عام 1948، ثم عمل بالمسرح القومي، وشارك بالعديد من الأعمال قبل أن يغادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطني بليبيا حتى عام 1974 وعمل هناك مدرسًا للتمثيل واﻹخراج، ثم عاد ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

أعمال عمر الحريري

وتعد أبرز أعمال عمر الحريري "ساكن قصادي، سكر هانم، شاهد ما شفش حاجة".

كما شارك الحرير فى عدد من مسلسلات دينيه ودراميه و فوازير رمضان أشهرها فوازير شيريهان. و شارك فى مسلسل شيخ العرب همام، ووقف أمام كل من محمد رضا وسناء جميل ورجاء الجداوي، وعدد من النجوم البارزين في الوسط الفني.

وفاة عمر الحريري

توفى عمر الحريري فى مستشفى الجلاءالعسكرى يوم الاحد 16 اكتوبر 2011، بعد أن صارع لفترة طويلة مهر مرض سرطان العظام