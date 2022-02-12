/679086/فخري-الفقي-يكشف-أسباب-صلابة-الاقتصاد-المصري-في-ظل-الأزمات-العالمية

تحدث النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،عن تعافي الاقتصاد المصري ومدى مرونته تجاه ما قابله من ازمات قائلا:” الاقتصاد المصرى سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات في”، منوها أن العالم هذه الاونة يعيش بعالم مليء بالعديد من الصدمات السياسية والببيئية والاجتماعية .

دوت الخليج

فخري الفقي: الاقتصاد المصري سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج من القاهرة المذاع على قناة سكاي نيوز العربية، تثديم الاعلامي عمرو عبد الحميد، منوها ان الإصلاح الاقتصادي نهج حياة، والاقتصاد مر بمرحلة الإصلاح الأولي بنجاح كبير، والذي يؤككد ذلط المؤشرات الايجابية بشان معدلات النمو أو التضخم والبطالة والدين العام والاحتياطي النقدى .

فخري الفقي يكشف أسباب صلابة الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية

وأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اسباب وصول الاقتصاد المصري للمرحلة الايجابية التي وصل اليها والذي ساعده ذلك في هو تعاونه مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بالاضافة إلى الدور الكبير الذي قام به الشعب المصري في تحمله تبعيات الإصلاح من أجل الحصول على ثمار الاصلاح الاقتصادي.