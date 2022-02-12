رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية يستقبل السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الفيتنامى عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة العميقة والممتدة بين البلدين والشعبين، والتنسيق المستمر فى المحافل الدولية.
وأشاد بزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى السنوات الأخيرة بالرغم من الصعوبات التى فرضتها أزمة جائحة كورونا، ووجه الشكر للسفير المصرى على مساهمته فى تعزيز العلاقات الثنائية، وأبدى تطلعه لمواصلة العمل المشترك بين مصر وفيتنام للاستفادة من الإمكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين.
من جانبه نقل السفير المصرى تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الفيتنامى، وأعرب عن تقديره لكافة المسئولين الفيتناميين لتعاونهم خلال الفترة الماضية، الأمر الذى كان له أطيب الأثر فى دفع التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما أشار إلى أهمية استئناف تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات فى المرحلة المقبلة، ومواصلة التعاون لتحقيق التقدم والازهار للبلدين والشعبين الصديقين.
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