مشاهد توثق لحظات الانتصار.. الأهلي يتوج ببرونزية مونديال الأندية (فيديو)

حقق النادي الأهلي الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه العريض على نظيره فريق الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد آل نهيان.

وحصد النادي الأهلي، بهذا الفوز الكبير، الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021. سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم «هدفين»، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، بعدما قدم الأهلي عرضا رائعا على مدار الـ 90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

بدروه، قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فريق الهلال السعودي، وتغلب على الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهت الأحمر خلال الفترة الماضية، معربا عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات.

وأضاف موسمياني، في تصريحات صحفية عقب المباراة: «قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية».

وتابع مدرب الأحمر: «جماهير الأهلي عظيمة وتستحق أن تحصل على البطولات والألقاب وفخور جدا بهذا الجمهور، وبالتأكيد سوف نعمل دائمًا على إسعادهم بالبطولات».

وأكد موسيماني، أن الأهلي لديه مهمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا التي سيقاتل من أجل الفوز بها والعودة مجددًا إلى كأس العالم للأندية في العام المقبل للعب على مركز أفضل وميدالية أكبر.