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/679090/متحدث-الوزراء-يكشف-تفاصيل-انتقال-الوزارات-للعاصمة-الإدارية-الجديدة
10:44 م - السبت 12 فبراير 2022
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة بدأت الانقال بالفعل للعاصمة الإدارية الجديدة لكن ذلك يتم تدريجيًا خلال فترة انتقالية مدتها ٦ أشهر بدأت ديسمبر الماضي، حيث تسلمت كل وزارة المبنى الخاص بها وكل وزارة تسلمت مبناها ولديها من فرق العمل مايقوم الآن بالتدريب واختبار النظم المستخدمة.
أضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أنه في نهاية الستة أشهر يتمنى أن تكون الحكومة قد وصلت لمرحلة تمكنها من الانتقال بشكل كلي إلى العاصمة الإدارية بكافة أجهزتها.
تابع أن هدف جولات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية هو الإسراع من وتيرة العمل في باقي المشروعات وحث الوزرات لزيادة وتيرة الانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن فترة الستة أشهر بدأت منذ 23 ديسمبر منذ أول اجتماع للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية، قائلًا: "نأمل في تسريع عملية الانتقال للعاصمة الإدارية كون العملية ترتبط برمتها بأنظمة تكنولوجية متقدمة لأول مرة يتم العمل بها في مصر وهو لب سبب الانتقال فالانتقال ليس مكانيًا فقط من مكان لآخر لكن أنظمة العمل هي محور الانتقال الحقيقي وهو المحرك الرئيسي وبمجرد الانتهاء منه يعتبر الانتقال قد تم".
"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
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