متحدث الوزراء يكشف تفاصيل انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة

أضاف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن كل وزارة تسلمت المبنى الخاص بها وكل وزارة تسلمت مبناها ولديها من فرق العمل مايقوم الآن بالتدريب واختبار النظم المستخدمة، مشيرا إلى أنه فى نهاية الستة أشهر يتمنى أن تكون الحكومة قد وصلت لمرحلة تمكنها من الانتقال بشكل كلى إلى العاصمة الإدارية بكافة أجهزتها.
وشدد سعد على أن هدف جولات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى فى العاصمة الإدارية هو الإسراع من وتيرة العمل فى باقى المشروعات، وحث الوزراء لزيادة وتيرة الانتقال التدريجى للعاصمة الإدارية.
وبين المتحدث باسم الحكومة أن فترة الستة أشهر بدأت منذ 23 ديسمبر الماضى، منذ أول اجتماع للحكومة فى مقرها بالعاصمة الإدارية.
وقال: "نأمل فى تسريع عملية الانتقال للعاصمة الإدارية كون العملية ترتبط برمتها بأنظمة تكنولوجية متقدمة لأول مرة يتم العمل بها فى مصر وهو لب سبب الانتقال، فالانتقال ليس مكانيا فقط من مكان لآخر لكن أنظمة العمل هى محور الانتقال الحقيقى وهو المحرك الرئيسى وبمجرد الانتهاء منه يعتبر الانتقال قد تم".
يذكر أن "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.
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