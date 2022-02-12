مفتى موسكو : مصر نموذج لبلاد تستطيع أن تقيم استقرارا وأمنا وأمانا لمواطنيها

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ روشان عباسوف، مفتى موسكو، إن حب الوطن من الإيمان، والتعايش السلمى بين أفراده أيضًا من الإيمان كما تعلمنا من وثيقة المدينة المنورة، وعلينا أن نتعلم أن نعيش مع الآخر بالمحبة والاحترام والود والتعاون.





جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الجلسة العلمية الأولى برئاسة الدكتور يوسف بلمهدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة. وأشاد مفتى موسكو، على هامش فعاليات المؤتمر الدولى لـ وزارة الأوقاف، بالتجربة المصرية فى مواجهة التطرف والدور الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية فى هذا الملف واصفًا لها بأنها تجربة عظيمة جدًا فمصر بها وحدة المواطنين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومصر بحق نموذج لبلاد تستطيع أن تقيم استقرارًا وأمنا وأمانًا لمواطنيها.

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