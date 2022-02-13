شوقى: توجيه حكومى لمنع تشغيل الأطفال وزواج القاصرات والتسرب من التعليم

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، إن: "هناك توجيها من الحكومة بترشيد الدعم الحكومى كى يذهب لمستحقيه ومنع ظواهر مؤذية فى المجتمع مثل تشغيل الأطفال وزواج القاصرات والتسرب من التعليم".





وشدد شوقى، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "على مسؤوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، على أن زواج القاصرات وعمالة الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف: "أنه تم تكليف وزارة العدل بإجراء حزمة من التعديلات، لمنع تشغيل الأطفال وزواج القاصرات ومنع التسرب من التعليم، حيث قدمت حزمة من التعديلات التشريعية للقضاء على التسرب من التعليم"، مبينا أن غرامة الانقطاع عن التعليم فى التعديل التشريعى تبدأ من 500 وحتى ألف جنيه.

وتابع أن التعليم الأساسى إلزامى ومن الطبيعى العمل على تقليل التسرب من التعليم، ونحن نعمل على تقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.