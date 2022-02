/679093/السعودية-تستقبل-فيلم-Death-on-the-Nile-بسينماتها-بطلته-مجندة-سابقة-بجيش-إسرائيل

رغم إثارته للجدل ومنعه في عدد من الدول العربية، قررت دور العرض السعودية استقبال فيلم Death on the nile لعرضه في صالتها، وفقا لما تناقلته الصحف السعودية من هذه الأنباء.

دوت الخليج يرصد استقبال الشهادة لفيلم Death on the nile رغم إثارته للجدل بسبب بطلته

وأثار فيلم Death on the nile الجدل حوله في الأيام الماضية بسبب بطلته جال جودت، لذا تم منع عرضه في عدد من الدول العربية، أبرزها الكويت ولبنان.

وتعد بطلة فيلم Death on the nile مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي، والمعروفة بتاريخها العنيف ضد فلسطين وغزة ومن فيهما، فضلا عن اتهمات لها بالتحريض على العنف وقتل أطفال غزة عام 2014.

ليست المرة الأولى

الجدير بالذكر أنه ليس العمل الاول لجال جودت يمنع من العرض في صالات عدد من الدول العربية، فمن الأفلام التي تم منعها أيضا في عدد من الدول العربية وأحدث ضجة عريمة بين الجمهور هي Wonder Woman وThe Post وSchindler’s List.

أبطال فيلم Death on the Nile

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة فيلم Death on the Nile أرمي عامر وتوم باتمان وجودي كومر وكينيث برانا وليتيشيت رايت وسيناريو مايكل جرين عن رواية لـ أجاثا كريستي، ومن إخراج كينيث براناه.

بطل الفيلم متهم في قضايا أخلاقية

ويعد البطل الذكوري للعمل إرمي هامر متهم في عدد من القضايا الأخلاقية، مما رآها عدد كبير من الجمهور بضرورة وقف عرضه في الدول العربية، لكن يبدو أن السعودية لها رأي آخر.

تفاصيل آخرى عن فيلم جال جودت المجندة السابقة للجيش الإسرائيلي

فيلم Death on the nile مأخوذًا عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة العالمية أجاثا كريستي، والذي تدور أحداثه في مصر، ويُعتبر استكمالًا لأحداث فيلم Murder on the Orient Express والذي تم عرضه عام 2017.

وتبدأ أحداث death on the Nile من جهود محقق غريب الأطوار يدعى هيركيول بوارو، ومحاولته فك طلاسم لغز جريمة قتل تم ارتكابها على متن سفينة Karnak التي قضى فيها إجازة على ضفاف نيل مصر مع اثنين متزوجين حديثا.