دينية الشيوخ تناقش اليوم تعظيم دور أروقة الجامع الأزهر في التوعية الدينية

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تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعا اليوم، لمناقشة ودراسة تعظيم دور أروقة الجامع الأزهر في التوعية الدينية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

دوت الخليج

الشيوخ يناقش قانون العمل

هذا و يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 254 مادة من القانون، ومن المقرر أن يبدأ بالباب الخاص بالعقوبات والضبطية القضائية.

مشروع قانون العمل الذي يناقشه المجلس، ظهرت الحاجة إليه لتلبية تطلعات الشعب المصرى في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، وحتي يكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.

أهداف قانون العمل

و جاء أيضا لمعالجة القصـور الـواردة بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وبـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، الأمر الذي أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء علي ما سبق أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد، لتحقيق عدة أهداف أهمها:

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.