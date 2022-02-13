الأوقاف: توزيع 6 أطنان لحوم صكوك إطعام اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم اليوم الأحد 13 /2 /2022 توزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى سوهاج- قنا، بواقع 3 أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثانى من بدء مرحلة التوزيع.





وقالت إنه وصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (40) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط – بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية-أسيوط- سوهاج- قنا). وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم. كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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