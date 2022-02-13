/679095/طلب-التصوير-برفقتها-من-هي-صاحبة-الصورة-المشهورة-برفقة-ساديو-ماني

انتشرت في الأونة الاخيرة بعد انتهاء كأس الامم الافريقية صورة تجمع نجم السنغال ساديو ماني، ومشجعه مصرية، مصحوبة بأقوال منسوبة له تفسر انها زوجته، وأنه لم يطحبها معه لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية حتى لا يتم العبث بها على حد قوله.

دوت الخليج

المنشورات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك وتويتر جاء فيها أن هذه الفتاه الذي توجد بجانب ماني في الصورة هي زوجته ولكنها لم تحضر المباريات، حفاظاً عليها من العبث في الملاعب”.

صورة ساديو ماني مع زوجته

وجاء في المنشورات التي انتشرت على فيس بوك متحدثة على لسان ساديو ماني:” أنا الآن بطل أفريقيا مع بلدي وسأعود أحمل الكأس إلى قريتي الصغيرة.. ويمكن لزوجتي أن تحتفل معي بالبيت دون أن يتعرض لها أحد بمكروه، أليس هذا أفضل”.

وتابع:” أنه من واجبي كرجل مسلم أن أحافظ على زوجتي فهي أثمن من كأس أفريقيا.. ما فائدة الحصول على كأس أفريقيا وزوجتي يعبث بها البعض في المدرجات هذا لا يطاق”.

من هي صاحبة الصورة المشهورة برفقة ساديو ماني

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشورات المتداولة على نطاق واسع، كما أشادوا باختيار اللاعب السنغالي لفتاة محجبة وحفاظه عليها، فيما سخر آخرون من الادعاء ونفوا أن تكون تلك التي في الصورة زوجته.

من هي الفتاة التي توجد برفقة ساديو ماني

المغردون أكدو بأن الصورة نشرت منذ سنوات في مواقع إخبارية مصرية وهي تعود لكان 2019 المنظم في مصر، حيث اقتحمت المعجبة الملعب وكان رجال الأمن في محاولة لمنعها قبل أن يطلب منهم ماني السماح لها بأخذ صورة تذكارية معه.

ولكن أفاد تقرير حول صحة الأخبار تم نشره من وكالة فرانس برس فإن جاء فيه:” الشابهالظاهرة في الصورة ما هي إلا مشجّعة مصريّة، فيما لا يُعرف عن اللاعب أنه متزوّج”.