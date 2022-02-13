خالد العنانى يؤكد ضرورة استثمار مؤتمر COP27 لدفع صناعة السياحة فى مصر

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير بمدينة شرم الشيخ مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع مجموعة من المستثمرين السياحيين، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات السياحية فى مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بحضور رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، وقيادات بنوك كل من مصر والأهلى والتجارى الدولي، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل التيسير على المشروعات السياحية المتعثرة فى المدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر فى إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.
بالإضافة إلى أنه تم بحث إمكانية ومدى الاستفادة من مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم القطاع السياحى فى عملية تحول المنشات الفندقية الى الأخضر وكذلك لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بها لتكون خدمة فائقة السرعة، حيث سيكون ذلك أحد المعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الفندقية.
كما تطرق الاجتماع الى الحديث عن أهمية وضع تصور متكامل لتوفير محطات تموين السيارات بالطاقة الصديقة للبيئة داخل شرم الشيخ.
وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال بهذا الشأن.
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