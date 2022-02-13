اليوم..صحة الشيوخ تستكمل مناقشة القضية السكانية في اجتماعها

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تستكمل لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر في اجتماعها غدا الاحد ، مناقشة الدراسية المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلةالزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها مشترك مع هيئة مكتب الجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

دوت الخليج

مشكلة الزيادة السكانية فى مصر

يأتي ذلك في إطار سلسلة إجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية ، حيث إستمعت اللجنة لرؤية وزارة الاوقاف بحضور الدكتور مختار جمعه ، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ،والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش اللجنه في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، بعد غدا الاثنين ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمبني الرمد بمستشفي قنا