جدة - نرمين السيد - وصرح أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى باسم الوزراة، بأنه من المقرر أن يبدأ السيد الوزير جولته بعقد اجتماع بمقر الغرفة التجارية بأسيوط يعقبه افتتاح مكتب السجل التجارى المميز بمقر الغرفة فى إطار خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء مكاتب السجل التجارى المميزة. وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن الجولة ستشمل كذلك زيارة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للاطمئنان على توافر السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلاً عن تفقد مطاحن مصر الوسطى والصوامع الخاصة بالشركة، وكذلك زيارة صومعة عرب العوامر التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وسيتم ايضاً المرور على مركز الخدمة التموينية المطور بمركز أول اسيوط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين يتوجه لأسيوط لتفقد عدد من المنشآت التموينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.