/679096/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم ومن ابرزها مباراة ليفربول ضد بيرنلي في منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي يخوض فريق توتنهام ضد وولفرهامبتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium يخوض فريق بيرنلي ضد نظيرة ليفربول والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium نيوكاسل يونايتد ضد فريق أستون فيلا في تمام الساعة الرابعة عصراً عبر قنوات beIN Sports 4 HD Premium ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس فالنسيا في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر قنوات beIN Sports 1 HD ليفانتي ضد ريال بيتيس في تمام الساعة 5:15 مساء عبر قنوات beIN Sports 1 HD ريال سوسييداد ضد غرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات Sports 1 HD إسبانيول ضد فريق برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

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