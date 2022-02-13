/679098/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-إسبانيول-فى-الدوري-الإسباني

يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم الأحد ضد إسبانيول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "كورنيلا ألبرات"، بديربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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إسبانيول ضد فريق برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل البارسا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بعد 10 انتصارات و8 تعادلات.

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

فتتح يانيك كاراسكو سجل التهديف في المباارة لصالح أتليتيكو مدريد، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية أرضية من لويس سواريز من الطرف الأيمن قابلها البلجيكي كاراسكو بتسديدة رائعة داخل الشباك.

برشلونة تضرب برباعية

وسجل برشلونة هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، عن طريق جوردي ألبا، من خلال كرة مقوسة من البرازيلي دانيال ألفيش من يمين منطقة الجزاء قابلها ألبا بتسديدة على الطائر بشكل رائع لتسكن داخل الشباك.

وجاء مارتن جافي بالهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الحادية والعشرين، وأكد رونالد أروخو بالثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والأربعون.

قلص لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة السابق وأتليتيكو الحالي، في الدقيقة الثامنة والخمسون، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح أتليتكو مدريد ارتى لها خيمينز الذي سدد الكرة لكها وصلت إلى سواريز ليسدد الكرة برأسية رائعة من داخل منطقة الستة يادرة داخل الشباك.

دانيل ألفيش ملك الأزمات

واختتم البرازيلي دانيل ألفيش لفريق برشلونة والرابعة لهم، في الدقيقة التاسعة والأربعون من خلال ضغط مبكر من لاعبي برشلونة ليرسل ألبا كرة عرضية أرضية مرت من أمام فيران توريس لتصل إلى ألفيش المتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى أتليتكو مدريد.