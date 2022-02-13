وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول برنامج فرصة مع 18 جمعية أهلية اليوم

جدة - نرمين السيد - تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، فعاليات توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى لـ 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى لحوالى 35 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وذلك فى إطار 2022 عام المجتمع المدنى الذى أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.





وعقد برنامج فرصة، أول أمس الجمعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، 4 ورش تدريبية لرفع قدرات فريق العمل المركزى والمنسقين المحليين لحوالى 100 منسق بجميع المديريات التابعة للوزارة. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن التدريبات المركزية تستهدف تطوير قدرات ومهارات المستفيدين من البرنامج، كما أنها تعمل على ربط الإنتاج باحتياجات السوق، وإعداد دراسات الجدوى. وأوضحت وزارة التضامن، أن البرنامج يسعى إلى تنمية منظمات المجتمع المدني، حتى يكون لها تأثير فى المجتمع وذلك ضمن خطة الدولة للشراكة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العمل الأهلي.

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