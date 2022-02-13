الشروط والتفاصيل.. اليوم فتح باب التقديم مجانا لدورة الفندقة الشاملة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن قبول طلبات التدريب سوف يتم من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط - سوهاج، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومى الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجارى.

وأوضح الوزير أنه سيتم التدريب بمركز التدريب المهنى بحى الكوثر التابع للمديرية على ثلاثة أقسام هى: "المطبخ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلى وخدمة الغرف"، لافتا إلى أن الجانب العملى يمثل 80% والنظرى يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، لمدة 6 أسابيع منها 4 أسابيع فى مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين فى هيلتون الأقصر، مشيراً إلى أنه يشترط فى المتقدم: "الحصول على مؤهل عالى أو متوسط، حسن المظهر، اجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة".

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هى: "صورتين من بطاقة الرقم القومى، وصورتين من المؤهل الدراسى، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وبرنت تأمينى "بعد اجتياز المقابلة الشخصية"، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، شهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له، وسيرة ذاتية للمتقدم".

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب عديدة منها: الحصول على شهادة معتمدة باتمام التدريب من وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمى، وفندق هيلتون الأقصر، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، تتيح للمتدرب تغيير مهنته فى بطاقة الرقم القومى وجواز السفر.

كما يحصل المتدرب على بدل نقدى يومى قدره 40 جنيها تصرف فى نهاية الأسابيع الأربعة مع وجبة خفيفة يومياً، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين، وتأمين ضد إصابات العمل، وزى موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، ويكون للمتدرب الأولوية فى فرص العمل التى توفرها مديرية القوى العاملة داخل المحافظة أو خارجها.