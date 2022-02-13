صحيفتان كويتيتان تبرزان تصريحات الرئيس السيسي حول العلاقات المصرية الألمانية

أبرزت صحيفتا (الأنباء) و (النهار) الكويتيتان ، اليوم الأحد، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات وتأكيد وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك على أن مصر تعتبر أهم شريك عربي للدولة الألمانية.

ففي صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان " الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع برلين في مختلف المجالات .. وزيرة خارجية ألمانيا للسيسي: مصر محور الاستقرار في المنطقة "، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان.

وفي صحيفة (النهار) الكويتية وتحت عنوان " وزيرة الخارجية الألمانية: مصر أهم شريك عربي " ، قالت الصحيفة إن أنالينا بيربوك أوضحت أنها أجرت مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أن مصر أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.