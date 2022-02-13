مصر تبحث إنتاج عملات معدنية بمحور قناة السويس للتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط

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محمد سياف - ابو ظبي - حرصت وزارة المالية على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين أصحاب الخبرات الكبرى في مجال سك العملات المعدنية والتذكارية، بهدف توطين هذه الخبرات ولتطوير الإنتاج المحلى، و كان ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير المالية المصري محمد معيط مع السفير البريطاني بالقاهرة و أعضاء مصلحة سك العملة الملكية البريطانية بالقاهرة، وذلك لتعميق أوجه التعاون بين الجانبين المصري و البريطانية في هذا المجال.

حيث استعرض رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، كافة الإمكانيات الحالية للمصلحة، بالإضافة إلى خطط التطوير، كما بحث إمكانية إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية من خلال مصنع أو مد خط إنتاج بمحور قناة السويس، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية وفتح التصدير إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وذلك بهدف تعظيم الاستثمار في مصر، بسبب موقع مصر الجغرافي القريب من الأسواق العربية والأفريقية، بالإضافة إلى توافر العمالة المؤهلة والطاقة اللازمة للإنتاج، مما يضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.