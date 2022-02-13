وزارة القوي العاملة: تعيين 487 شاباً منهم 4 " قادرون باختلاف " بدمياط

/679105/وزارة-القوي-العاملة-تعيين-487-شابا-منهم-4--قادرون-باختلاف--بدمياط

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 487 شاباً، منهم 4 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارىي.

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ويأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل”، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1078 شاباً ، كما تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل .

وقال سعفان، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 204 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 95 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وعمل 16 حملة تفتيشية، وبحث 6 شكاوى عمالية ، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد، وشركة الغزل والنسيج بدمياط..

تعيين 487 شاباً منهم 4 " قادرون باختلاف " بدمياط

و تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 167 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 12 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، بالإضافة إلي تلقى 37 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، و 4 شكاوى منها مستوفاة، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بصرف منحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأكد مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 265 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.