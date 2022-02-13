افتتاح 4 مجمعات نموذجية لخدمات التموين فى أسيوط ودمياط والسويس والأقصر

جدة - نرمين السيد - شارك فى الافتتاح شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وعمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، حيث يقدم المجمع جميع خدمات وزارة التموين "خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين الذكية" بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المجمع النموذجى المميز بأسيوط يعد ثالث مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجى فى محافظتى "بورسعيد والشرقية"،وأن هذا المجمع يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجارى وتلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضا كافة خدمات البطاقات التموينية الذكية،كذلك تلقى شكاوى المواطنين عن أى ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك،بالإضافة إلى تلقى طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية فى تقديم الخدمات الحكومية

وأكد الوزير أن هذا المجمع النموذجى يخدم محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، وأنه جارى التوسع فى إنشاء مجمع الخدمات النموذجية المميزة على مستوى الجمهورية التى تقدم لأول مرة كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مكان واحد بجانب أيضا استمرار تقديم الخدمات فى مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

وتفقد أيضا وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوى ومحافظ أسيوط الخدمات المقدمة من مجمع الخدمات النموذجى المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة واستمع الوزير إلى اليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المجمع النموذجى‪.‬

ومن جانبه، قال محافظ أسيوط إن مكتب السجل التجارى المميز بمقر الغرفة التجارية المصرية يهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة التى يحتاجها التاجر والمستثمر لتأسيس نشاطة فى مكان واحد وبأبسط الاجراءات وذلك فى إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإدارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ووفقا لرؤية مصر 2030 لتوفير الوقت والجهد حيث يقدم المركز العديد من الخدمات اعتمادا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع مكان واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميا تنتهجه الدولة حاليا من أجل تيسير إجراءات الأعمال بأسرع وقت وبخدمة مميزة.

من جهته، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المجمع النموذجى بمحافظة أسيوط يقع على مساحة حوإلى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال عدد 17 "شباك خدمة"، وبطاقة استيعابية قد تصل إلى 14 ألف معاملة شهريا، لافتا إلى أنه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المجمع النموذجى يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كافة الخدمات للمواطنين، لافتا إلى مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 15 حتى 20 دقيقة داخل المجمع‪.‬

وأضاف "عشماوى" أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعيا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشرى وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد‪.‬

ولفت "عشماوى " إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح أيضا 10 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجارى، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومى" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومى على المنشأة، كما سيتم إطلاق 3 خدمات جديدة قريبا ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة‪.‬

وأشار "عشماوى" إلى أنه فى إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى، قام الجهاز بربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجارى، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة كما تم تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجارى خلال عام 2021 بلغت 3.237 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجارى أو من بوابة مصر الرقمية مقارنة بعدد 2.272 مليون معاملة فى العام السابق 2020‪ ‬، نتيجة تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.

وافتتح أيضا الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورإبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،وعصام سعد محافظ أسيوط من مقر مجمع خدمات وزارة التموين بمقر الغرفة التجارية بأسيوط عبر "الفيديو كونفرنس" مجمع خدمات نموذجى فى كل من محافظة دمياط على مساحة حوإلى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة وخدمات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب من خلال 18 "شباك خدمة"،وبطاقة استيعابية قد تصل أيضا إلى 14 ألف معاملة شهريا لتقدم جميع خدمات الوزارة ووفقا للمعايير الدولية فى تقديم الخدمات الحكومية، كذلك تم افتتاح مجمع خدمات نموذجى بمحافظة السويس على مساحة على مساحة حوإلى 200 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة من خلال عدد 10 "شباك خدمة"، لتقدم جميع خدمات الوزارة بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية‪.‬

وتم افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر على مساحة 120 متر ويقدم خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية‪.