عبدالعاطى: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، وذلك بمشاركة الدكتور عبدالقوى خليفة رئيس اللجنة وبجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، وبحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده فى شهر إكتوبر المقبل.





واستعرض الاجتماع مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث تعكف اللجنة العلمية على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتى سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم فى عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وصرح عبدالعاطى أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه فى ملف تغير المناخ، مضيفا أن هذا الحدث السنوى الهام يأتى فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجا لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الأفريقية.

وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعى بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018، حيث تم تنظيم إسبوعى القاهرة الثالث والرابع للمياه فى موعدهما، رغم توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلى مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضيا.

وتواصل السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، كما تقرر إصدر الإعلان الأولى للإسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الإسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصله من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح إسبوع القاهرة للمياه واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمى والدولى.

وتتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذى يضيف زخما علميا للإسبوع ويساعد على تبادل الافكار والخبرات ويساهم فى تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.

ويقام على هامش الأسبوع معرضا لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تقام للعام الخامس على التوالى من خلال إسبوع القاهرة للمياه، ومسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.