محمد فضل: السيرة الطيبة هي التي تدوم وليد سليمان لاعب كبير

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أعلن وليد سليمان لاعب النادي الاهلي عن إعتزالة اللاعب نهائي في نهائية الموسمو الحالي، وذلك بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق عبر حسابة الشخصي"انستجرام:" اللاعب الكبير اللي دائما مخير مش مسير ، يختار وقت بعده وإعتزاله عن الملعب ، السيرة الطيبة هي التي تدوم وليد سليمان لاعب كبير في أخلاقه وسيظل في قلوب جماهير الأهلي تستحق حب وإحترام الجميع”.

وحصد النادي الأهلي المدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخة كأفضل ثالث نادي في العالم، بينما للمرة الثانية علي التولي للشياطين الحمر بعد الفوز علي بالميراس بركلات الترجيح، في اخر مشاركة.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.