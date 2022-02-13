«الإسكان» تعلن موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بـ«العبور الجديدة»

/679115/الإسكان-تعلن-موعد-تسليم-دفعة-جديدة-من-وحدات-سكن-مصر-بـالعبور-الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاحد، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الخميس 31/3/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، المرحلة الثالثة، بإجمالى 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

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وأضاف المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العبور لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه إلى جهاز المدينة للاستلام.

تسليم وحدات العمارة 85

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 85، يوم الثلاثاء 15/2/2022، ووحدات العمارة 86، يوم الأحد 20/2/2022، ووحدات العمارة 90، يوم الثلاثاء 22/2/2022، ووحدات العمارة 91، يوم الأحد 27/2/2022، ووحدات العمارة 92، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 93، يوم الأحد 6/3/2022، ووحدات العمارة 94، يوم الثلاثاء 8/3/2022.

تسليم وحدات العمارة 95

وقال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم وحدات العمارة 95، يوم الأحد 13/3/2022، ووحدات العمارة 96، يوم الثلاثاء 15/3/2022، ووحدات العمارة 97، يوم الأحد 20/3/2022، ووحدات العمارة 98، يوم الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 99، يوم الأحد 27/3/2022، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 28/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

طرح وحدات سكنية بمشروعي جنة وسكن مصر

من جانبها كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية بمشروعي "جنة وسكن مصر"، مشيرة الى إن طرح كراسات الشروط إليكترونيا على موقع الوزارة سيبدأ اعتبارا من 15 فبراير المقبل.

وحول أسعار الوحدات، أشارت الى أن سعر الوحدات يبدأ من 450 ألف وحتى مليون و400 ألف جنيه للوحدة، منوهة بأن الوحدة التي سيزيد سعرها عن مليون و400 ألف ستندرج تحت مبادرة الـ 8%، ويشترط أن يكون دخل الأسرة 50 ألف جنيه، والأعزب 40 ألف جنيه.

كما أوضحت أن الحجز سيبدأ على الموقع الإلكتروني بعد 3 أسابيع بعد طرح كراسات الشروط، حتى يتمكن الراغب في الحجز في معاينة اماكن الوحدة، والحجز سيكون بأسبقية التسجيل..