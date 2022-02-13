/679116/تداول-27-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-بميناء-دمياط-خلال-24-ساعة

دوت الخليج

وأشار المركز، في بيان له اليوم، أن حركة الحاويات الواردة بلغت: 600 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة، لافتا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 141 ألفا و 225 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و821 طنا.

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وأكد أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 582 حاوية مكافئة؛ تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه؛ يتم تصديرها إلى اليونان، سريلانكا، فيتنام، أسبانيا، سلوفينيا، هونج كونج، الهند، هولندا، سنغافورة، كرواتيا والصين.

وأوضح أن الصادرات بلغت 26 ألفا و936 طنا؛ تضمنت 12 ألفا و461 طن فوسفات، 8 آلاف طن ملح، 2875 طن بودرة جبس، 3.6 ألف طن فول صويا.. كما بلغت الواردات 46 ألفا و80 طنا؛ شملت 9 آلاف و735 طن قمح، و971 طن خشب زان، 14 ألفا و905 أطنان حديد، 2520 طن كلورايد إيثلين، و1041 طن سلاج، 15 ألفا و973 طن ذرة، 315 طن فول، 2235 رأس ماشية (عجول تسمين)؛ بإجمالي وزن 620 طنا.

تعيين 487 شاباً منهم 4 " قادرون باختلاف " بدمياط

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 487 شاباً، منهم 4 شباب قادرون باختلاف في منشآت القطاع الخاص والاستثمارىي، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل”، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1078 شاباً ، كما تم استخراج 480 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 154 فرصة عمل .

وأكد سعفان، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 204 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 95 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 34 محضراً، وعمل 16 حملة تفتيشية، وبحث 6 شكاوى عمالية ، وتم عقد 7 ندوات توعية بالمعهد العالي للحاسب الآلي بالزرقا، ومصنع انوار مكة للتفصيل والحياكة بكفر سعد، وشركة الغزل والنسيج بدمياط..

و تلقى تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر يناير الماضي بالتفتيش على 167 منشأة، وإعادة التفتيش على 208 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 85 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 12 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، بالإضافة إلي تلقى 37 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 12 شكوى منهم، و 4 شكاوى منها مستوفاة، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.