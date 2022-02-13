فى مداخلة للعربية.. الجوهرى يناقش تفاصيل تحقيقه فى دوت الخليج عن تأجير الأرحام

جدة - نرمين السيد - قال إسلام الجوهرى، الصحفى فى موقع "دوت الخليج"، إن فكرة تأجير الأرحام تبدو مجنونة، لكنها للأسف موجودة فى الوطن العربى بشكل كبير، وهناك كثيرون يتحدث عنها بل ويفكرون فى تطبيقها، وهناك وقائع حدثت بالفعل.





وأضاف فى مداخلة لبرنامج "صباح العربية" على فضائية العربية، أن موضوع تأجير الأرحام يحمل بين طياته جدل حرمانية، وهذا ما جعل هناك بعض المشاكل، مضيفا أن هناك حالات رفاهية من أجل حفاظ الزوجة على رشاقتها، وحالات أخرى احتياج.

وتابع: "فى التحقيق الصحفى الذى تم نشره فى موقع "دوت الخليج"، تمكنا من الوصول إلى بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تقوم بدور الوسيط بينها وبين الأم البديلة، مقابل الحصول على مبلغ من المال يصل إلى 200 ألف جنيه، وبعدها يتم إعداد مقابلة مع الأم البديلة وتبدأ فى إتمام الاتفاق والحديث حول المبالغ المطلوبة".

ولفت إلى الأزمة التى قد تواجههم فى قيد الطفل، بأن تدخل الأم البديلة إلى المستشفى باسم الزوجة التى يسجل الطفل باسمها فى الأوراق الرسمية.

وشدد على أنه ليس هناك أى أرقام رسمية بخصوص الحالات التى قامت بمثل هذه العمليات، لأن الأمر كله يتم فى الظل، وبالتالى لن تكون هناك أى أرقام.