وزير الخارجية يتوجه إلى مدينة بون الألمانية

يتوجه اليوم، ١٣ فبراير ٢٠٢٢، وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، إلى مدينة بون الألمانية، وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يتفقد الوزير شكري مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسئوليها، وذلك في إطار التحضير الجاري لاستضافة مصر للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر COP27 بمصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معها وتوفير تمويل المُناخ.